Un corteggiamento che dura da anni quello dell'Italia a Luiz Gustavo, ci aveva pensato prima la Juventus, poi l'Inter e ultimo il nuovo Milan che con Mirabelli e Fassone ha un occhio di riguardo per il mercato tedesco: Ricardo Rodriguez e l'ultimo arrivato Calhanoglu, il brasiliano del Wolfsburg era stato individuato come valida alternativa davanti alla difesa dopo lo stallo nella trattativa con la Lazio per Biglia. Luiz Gustavo però non farà parte della lunga lista di acquisti rossoneri: stando a quanto rivelato da Kicker e confermato poi da L'Equipe il Marsiglia ha trovato l'accordo con il Wolfsburg sulla base di 8 milioni di euro, il centrocampista è atteso domani in Francia per le visite mediche e la firma del contratto.



Sfuma un'alternativa, non una delle prime scelte di Fassone e Mirabelli a dir la verità, ma resta la necessità di regalare a Montella un nuovo regista basso e la rosa dei candidati si restringe. Se per Lucas Biglia, con il quale c'è già un'intesa per l'ingaggio, continua il braccio di ferro con Lotito che non si muove dalla propria richiesta iniziale di 20 milioni di euro, si è riaperta la pista che porta a Milan Badelj, già cercato la scorsa estate con Galliani: alla Fiorentina piace Bertolacci, possibile che il centrocampista croato (in scadenza nel 2018), possa rientrare in un intreccio di mercato più ampio tra viola e rossoneri. Non tramonta infine la pista che porta a Grzegorz Krychowiak: il polacco intriga per la duttilità che gli permette all'occorrenza di essere schierato anche come perno centrale nella difesa a tre, è sulla lista dei partenti del PSG e il Milan ha già chiesto informazioni al ds parigino Antero Henrique nel corso della sua visita a Milano di poche settimane fa; possibile che Mirabelli si faccia sotto per un prestito con obbligo di riscatto, qualora il piano A (Biglia) e quello B (Badelj) non vadano in porto.



