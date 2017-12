Con la vittoria in rimonta contro il Troyes nell'ultima giornata d'andata in Ligue 1, l'Olympique Marsiglia è tornato al successo, dopo l'eliminazione dalla Coupe de la Ligue e la sconfitta nello scontro al vertice con il Lione. La squadra di Rudi Garcia si trova al quarto posto in classifica, grazie ai dodici risultati utili consecutivi ottenuti prima della sconfitta al Parc OL - tra cui il pareggio per 2-2 contro il PSG - e alla quarta vittoria consecutiva allo Stade Vélodrome. I meriti, oltre che dell'ex allenatore di Lille e Roma, sono da attribuire alla nuova proprietà americana, nella persona di Frank Mc Court (già proprietario della squadra di baseball dei Dodgers), che attraverso mirati investimenti ha rinnovato una formazione ora in grado di lottare per un posto in Champions League: Thauvin, Germain e Luiz Gustavo - autori dei tre gol contro il Troyes - insieme a Sanson e Payet sono ora la spina dorsale di una squadra che abbina qualità e quantità a centrocampo, con una varietà di talenti e di imprevedibilità in attacco.



LE FONTI DI GIOCO - Davanti a un incerto Mandanda e alla coppia centrale formata dagli ex Milan e Inter Rami e Rolando, agisce da mediano davanti alla difesa, oltre che da primo costruttore di gioco, Luiz Gustavo: acquistato per 10 milioni dal Wolfsburg, il centrocampista brasiliano - vicino in estate anche a Inter e Juventus - ha già messo a segno cinque gol in Ligue 1. In grado di affiancare Luiz Gustavo o di agire da trequartista nel 4-2-3-1 di Garcia è Morgan Sanson, uno dei talenti più promettenti dell'OM: acquistato a gennaio per 9 milioni dal Montpellier, ha messo a segno finora 5 gol in Ligue 1. Accostato alla Roma in passato, oggi piace a Valencia e Siviglia, ma la sua duttilità ne fa un elemento fondamentale per l'OM, sia come prima fonte di gioco in coppia con Luiz Gustavo sia come fantasista insieme a Payet, Thauvin e Ocampos, fungendo da collegamento tra centrocampo e attacco: suo l'assist a Germain per il definitivo 3-1 contro il Troyes.



QUALITÀ IN ATTACCO - L'acquisto più oneroso nella storia recente dell'OM è stato Dimitri Payet, tornato a Marsiglia dal West Ham per 29,3 milioni: trequartista o ala offensiva, ha confermato le sue straordinarie doti tecniche anche nell'ultima vittoria casalinga contro il Troyes, sbloccando prima la gara con un gol di esterno destro e avviando poi l'azione del 3-1. Impiegato spesso come ala destra al fianco di Payet, Florian Thauvin è il marcatore più prolifico nell'OM, con 8 reti segnate e 7 assist forniti finora ai compagni. Dopo la sfortunata esperienza al New Castle, viene acquistato in estate dal Marsiglia per 11 milioni, dopo essere stato vicino alla Roma: dotato di un sinistro potente e preciso, grazie anche alla rapidità e all'ottima tecnica, oggi è uno dei punti fermi della squadra di Garcia. A completare il reparto l'ex Genoa e Milan Ocampos, già autore di 6 gol e 1 assist in Ligue 1, schierato come ala di sinistra a sostegno dell'unica punta, che oggi è Valère Germain. Acquistato in estate per 8 milioni dal Monaco, l'esperto attaccante francese, dotato di tecnica e qualità ma non di grande fisicità, ha segnato 3 gol nelle ultime 3 partite, dimostrando di meritare la maglia di titolare. La mancanza di un vero numero 9 potrebbe essere l'unico limite per una squadra che, grazie agli investimenti mirati della nuova società, vuole essere la sorpresa della Ligue 1 e continuare il percorso in Europa League, dove ai sedicesimi di finale affronterà i portoghesi dello Sporting Braga.