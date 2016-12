Con Lucas Leiva è tutto fatto, manca solo l'ultima chiamata di Suning per dare il via libera all'operazione, l'Inter ha trovato un accordo di massima con il giocatore e con il Liverpool, disposto a lasciar partire il centrocampista brasiliano in prestito. Ma i nerazzurri aspettano, perché il preferito è Luiz Gustavo. E, secondo La Gazzetta dello Sport, si stanno aprendo degli spiragli per arrivare al classe '87 del Wolfsburg.



LUIZ SPINGE - Attraverso i suoi agenti, infatti, l'ex Bayern Monaco ha fatto sapere di gradire la squadra di Stefano Pioli e sta spingendo per convincere il club tedesco ad accettare l'ipotesi di un prestito oneroso, vista l'impossibilità di fare acquisti a titolo definitivo in questa sessione di mercato. Novità sono attese entro la fine della prossima settimana, con il ds nerazzurro Piero Ausilio che vuole chiudere per l'arrivo di un rinforzo in mediana. Con Leiva "bloccato" e Luiz Gustavo in risalita.