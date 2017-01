Luiz Gustavo è a un passo dal Nizza. Lo rivela Sky Sport. Il centrocampista brasiliano classe 1987 starebbe per passare dal Wolfsburg al club capolista della Ligue 1 per una cifra pari a circa 15 milioni di euro. Sulle tracce di Luiz Gustavo, in tempi diversi, dall'Italia si sono mosse sia l'Inter che la Juventus. Quest'ultima, in particolare, ci ha pensato anche nell'ultimo periodo: ad Allegri però il giocatore non convince molto, e poi c'è un Marchisio che ormai dà più garanzie in quel ruolo, davanti alla difesa, che come mezzala. L'offerta del Nizza completa il quadro: tutto può succedere sul mercato, anche ribaltoni improvvisi di situazioni che sembrano definite, ma nel momento in cui scriviamo il destino del centrocampista ex Hoffenheim e Bayern Monaco sembra deciso: la Ligue 1, Nizza. Per la Juventus, crediamo che non sarebbe una grande perdita, se davvero Luiz Gustavo andasse a Nizza e non a Vinovo: sono ben altri i giocatori che potrebbero far fare un salto di qualità al centrocampo bianconero.