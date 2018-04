Attaverso i propri canali ufficiali, l'attaccante del Manchester United Romelu Lukaku ha comunicato la chiusura del rapporto professionale con Mino Raiola e il passaggio all'agenzia Roc Nation Sports, di proprietà del famoso rapper statunitense Jay-Z, che assiste diverse stelle della NFL e dell'NBA (tra cui Kevin Durant) e nel calcio l'ex calciatore del Milan Kevin-Prince Boateng.



Per Mino Raiola si tratta del secondo giocatore della sua scuderia che cambia "maglia" negli ultimi mesi dopo l'armeno Henrik Mkhitaryan, trasferitosi nel gennaio scorso all'Arsenal dopo aver chiuso col procuratore italo-olandese. E nelle ultime ore circolano con una certa insistenza i rumors circa un rapporto non più così buono con Paul Pogba, altro calciatore che potrebbe salutare i Red Devils a causa anche dei pessimi rapporti con Mourinho.





The #RocNationSports family just got bigger. Welcome @RomeluLukaku9!pic.twitter.com/uHPePWwB1V