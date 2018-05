Inter-Juventus non è solo una sfida di fuoco in campo. La storia lo insegna: spesso si è spostata anche sul mercato, tra operazioni saltate, inserimenti, sfide su colpi di primo livello. E adesso anche sui giovani, perché Inter e Juve si stanno affrontando per il portiere classe '99 Andrij Lunin, ucraino, uno dei migliori numero uno in circolazione a livello di potenziale futuro. Da tempo vi abbiamo raccontato di come l'Inter si fosse portata avanti mettendo sul piatto una cifra superiore ai 4/5 milioni di euro allo Zorya, ottenendo anche il sì di massima del giovane portiere. Ma l'affare non è ancora chiuso.



RILANCI E PIANO - Non a caso, Marotta e Paratici si sono inseriti proponendo una cifra anche più alta rispetto ai quasi 6 milioni nerazzurri al club ucraino per cedere Lunin alla Juventus. Un "dispetto" di mercato ma non solo, c'è finalità tecnica perché in casa bianconera cercano un portiere di prospettiva assoluta e Andrij è considerato un'ottima opportunità; Lunin però continua a preferire la soluzione nerazzurra. La promessa dell'Inter è un futuro da titolare come erede di Handanovic, passando da un altro club italiano per uno o due anni (Bologna in pole position) così da essere tesserato come extracomunitario senza occupare un posto. Una garanzia che la Juventus non può offrire avendo Szczesny come titolare per i prossimi anni, oltre ad essersi mossa in ritardo su Lunin. Ecco perché l'Inter rimane in pole ma adesso deve chiudere: l'inserimento della Juve per ora è andato a vuoto...