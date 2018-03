Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, manda un pensiero a Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso oggi, ex difensore dei giallorossi: "Non c’è modo di accettare una scomparsa così sconvolgente. Davide per me è sempre stato un esempio di grande professionalità e serietà. Un ragazzo straordinario. Mi unisco al dolore di tutti i suoi cari".