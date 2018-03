Filippo, tecnico del, ex bomber di Juventus e Milan, ricorda Davide, capitano dellascomparso oggi: "In questi momenti non esistono parole giuste...mi sento solo di dirti che mancherà un uomo come te nel calcio e nella vita! Il mio cuore va alla tua famiglia, ai tuoi compagni e a tutte le persone che con te hanno condiviso tutto...Riposa in pace Davide...".