Gigi, portiere e capitano della Juventus e della Nazionale, ha affidato a Instagram il suo messaggio di addio a Davide, scomparso nella notte: "Ciao caro Asto, difficilmente ho espresso pubblicamente un pensiero riguardo una persona, perché ho sempre lasciato che la bellezza e l'unicità di rapporti, di reciproca stima e affetto, non venissero strumentalizzati o gettati in pasto a chi non ha la delicatezza per rispettare certi legami. Nel tuo caso, sento di fare un'eccezione alla mia regola, perché hai una moglie giovane e dei familiari che staranno soffrendo, ma soprattuttoR.I.P. Il tuo folle Gigi".