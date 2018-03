distrutto per la scomparsa di, ex compagno ai tempi del Cagliari. L'attaccante delscrive su Instagram: "Non ci sono parole e perché a tutto questo !!!oltre ad un ex compagno ho perso anche un amico!!Una persona solare educata e leale. Mando un forte abbraccio ai genitori,alla compagna e alla piccola Vittoria !! Ciao “ASTO”!!! MANCHERAI......".