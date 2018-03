Non solo all'esterno del 'Franchi', anche sui cancelli dell'albergo 'La de Moret' a Udine - in cui è deceduto Astori - sono apparsi alcuni messaggi in ricordo del giocatore. Tra questi, spicca quello di un bambino, con la figurina del calciatore in maglia viola attaccata su un foglio recitante un messaggio. Il lutto ha colpito tutti. Anche a Udine hanno risposto presente.