Secondo quanto riportato da Sky Sport ancor prima che FIGC e Lega Calcio decidessero per il rinvio della gara che avrebbe visto il Milan ospitare l'Inter in serata per il Derby di Milano i senatori italiani dello spogliatoio rossonero (capeggiati da Bonucci) avevano contattato telefonicamente quelli nerazzurri (con Ranocchia in prima fila) per spingere verso il rinvio della partita.