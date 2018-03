Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ricorda Davide Astori con un post su Instagram: "Non riesco ancora a crederci, non voglio crederci. Non ho parole per descrivere quanto mi dispiace. Solo chi ti conosceva sapeva quanto eri grande, eri sempre lì per aiutare tutti. Sempre con un sorriso. È stata onore per conoscerti. Grazie per l'immenso supporto e ogni consiglio che mi hai dato. Ho imparato molto da te. È molto difficile andare alla prossima battaglia senza il nostro capitano, ma so che stai guardando dall'alto. Davide, sarai sempre il nostro capitano! Riposa in pace".