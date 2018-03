Bakić emotivno doživeo smrt prijatelja Davidea Astorija pic.twitter.com/vSQK9xXBkJ — Drustvene mreze (@drustvenidrug) 5 marzo 2018

Dallaal, ieri, attaccante ex viola, scoppia in lacrime al momento della sostituzione nel corso della sfida con ils. Lacrime, ovviamente, per l'amico ed ex compagno Davide: voleva dedicargli un gol, non ce l'ha fatta. E allora, al 70esimo, le lacrime per chi ci ha lasciato all'improvviso.