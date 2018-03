Mattia, portiere del, ricorda Davide, difensore dellascomparso oggi a 31 anni, con un post su Instagram: "Non riesco a credere sia vero, non me ne capacito!! È una di quelle botte che ti spezza le gambe e ti spacca il cuore, abbiamo passato tanti momenti fantastici insieme, in campo sei stato un avversario umile e leale e soprattutto forte sempre ultimo a mollare, sempre il primo a dare una parola di conforto, altri momenti, più che fantastici li abbiamo passati a Coverciano soprattutto durante i pranzi e le cene in quello spicchio di tavolo, dove ci facevamo una marea di risate!! E così ti ricorderò per sempre con il sorriso stampato sul tuo viso! Ciao Davidone".