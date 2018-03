Davide Astori non c’è più. Il difensore della Fiorentina se n’è andato nella notte tra sabato e domenica lasciando un vuoto incolmabile e un ricordo indelebile in tutto il calcio, nei compagni e negli allenatori che lo hanno conosciuto. “È arrivato a Roma nel 2014 e conosceva già tutti gli italiani della rosa, De Sanctis, De Rossi, Florenzi, Totti. Ho avuto la fortuna di conoscere un ragazzo molto preparato, educato in campo e fuori”, le parole di Rudi Garcia. L’ex allenatore giallorosso è intervenuto alla trasmissione di Italia Uno ‘Tiki Taka’: “La cosa che mi colpisce è che è molto ingiusto quello che sta succedendo, di professionisti come lui ne ho visti pochi”. Astori era però anche un calciatore di altissimo livello: “Era molto elegante, per me era l’eleganza italiana. Con la palla era un difensore che ti faceva uscire con talento, molto intelligente come i difensori che piacciono a me, che non difendono solo ma sono i primi a far attaccare la squadra”.