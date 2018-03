Giovanni, attaccante della, dedica un pensiero a Davide, suo capitano scomparso prematuramente oggi a 31 anni: "Non trovo le parole per descrivere il mio dolore. Una persona semplice, allegra, un professionista esemplare...vorrei che domani al mio risveglio mi dicessero che non è vero. Ma la vita è così. Ricorderò per sempre le tue parole di incoraggiamento in ogni partita. Grazie Capitano".