Mondo del calcio in lutto per la morte di Stefano Salvatori, ex centrocampista di Fiorentina e Milan a cavallo degli anni '90, deceduto all'età di 49 anni. La notizia è stata comunicata dagli Hearts of Midlothian, club scozzese nel quale Salvatori ha militato dal 1996 al 1999 contribuendo ad una storica vittoria nella Coppa di Scozia nel 1998 in finale contro i Rangers.



Salvatori aveva fatto parte del Milan di Arrigo Sacchi campione d'Europa nella stagione 1989/90. Prima del Milan giocò per Parma e Fiorentina, poi, dopo il Milan: ancora Fiorentina, Spal, Atalanta, il trasferimento in Scozia e il ritorno in Italia (Alzano Virescit, AlbinoLeffe e Legnano), prima di chiudere la carriera nel 2002. Nel 2013, il trasferimento in Australia, per intraprendere la carriera di procuratore.