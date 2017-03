Lyanco quest'oggi a Milano, negli uffici della Cairo Communication, ha firmato il contratto che lo legherà per le prossime cinque stagioni al Torino. L'annuncio della firma l'ha dato lo stesso difensore attraverso un post sul proprio profilo Facebook. “Comincia un nuovo viaggio qui in Italia e nel Torino. Sono molto contento di tutto quello che Dio mi ha dato, sia a livello personale, sia professionale. Con lui, posso fare tutto. Ora sono nel Torino FC! Fatiche e sfide non mancheranno. Grazie per la fiducia al Torino!“.