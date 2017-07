Lo scorso inverno è stato conteso dalla Juve, dal Torino e dall'Atletico Madrid ma alla fine Lyanco, difensore centrale brasiliano proveniente dal San Paolo, ha deciso di firmare con i granata e promette di essere uno degli acquisti in prospettiva più interessanti del nostro campionato. Il difensore classe 1997 ha parlato in un'interivsta esclusiva a Tuttosport ed un passaggio, in particolare, accenda già il derby nel capoluogo piemontese. "Torino è granata, non c’è niente da fare. In città si parla solo del Toro mai della Juventus"