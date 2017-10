Massimo Maccarone, ex attaccante di Milan, Middlesbrough, Sampdoria ed Empoli, ora al Brisbane Roar, parla a gianlucadimarzio.com del suo passato in rossonero: "Ho avuto la possibilità di allenarmi con grandissimi campioni, come Costacurta, Maldini, Albertini, giocatori che hanno fatto la storia del club rossonero. Occasione persa? Nel 2001 non presi benissimo la decisione dei rossoneri di non riscattarmi con più convinzione: ero felice di fare parte del Milan, che allora era il top. Ma, in fin dei conti, se non fosse andata così non avrei mai avuto la possibilità di innamorarmi di Empoli. Mi sarebbe piaciuto giocarmi le mie carte, avevo la stima di Capello, che spesso mi riprendeva in allenamento e ricordo con piacere anche Kluivert e Rossi".