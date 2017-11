Fabio Macellari, ex difensore di Inter e Cagliari, dice la sua sulla corsa scudetto a stadiosport.it: "Sono contento che il campionato sia equilibrato, ma in parte è dovuto anche al fatto che la Juventus pur rimanendo forte si sia privata di elementi importanti come Bonucci e Dani Alves, specie quest'ultimo, il quale a mio avviso la scorsa stagione è stato incredibile, anche se poi da come dicono pare abbia litigato con Allegri, in ogni caso andava tenuto. Io a Cagliari anche litigavo con Ulivieri, ci sta avere delle incomprensioni col proprio tecnico, non per questo uno deve essere ceduto per forza, oggi col mister siamo molto amici e quando ci vediamo è una festa. Tornando alla lotta scudetto, secondo me alla fine prevedo questo podio, vale a dire, Inter, Napoli e Juventus".