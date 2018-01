“Quella di Machach è una situazione ancora tutta da decifrare, non ha ancora firmato con il Napoli", lo ha detto a Radio Kiss Kiss Graziano Battistini, intermediario della trattativa che dovrebbe portare il franco-algerino al Napoli: "Settimana prossima incontrerò Giuntoli per parlare di tante cose e probabilmente anche di Zinedine. Il ragazzo vuole trovare una squadra, non so se sarà a Napoli o altrove. Siamo concentrati con il procuratore del ragazzo per cercare la sistemazione più adatta a lui".