Il Napoli sta monitorando con attenzione la situazione sulle corsie esterne. Mentre per le ali restano vive le piste che portano a Berenguer ed Ounas, per i terzini la questione potrebbe cambiare. Infatti, secondo l'edizione odierna di Repubblica, non solo Ghoulam e Strinic potrebbero rinnovare sul fronte mancino, ma anche Christian Maggio sulla destra potrebbe restare. "Una situazione ancora in bilico, ma non si esclude la permanenza", così viene definita dal quotidiano. Per Maggio potrebbe essere la decima stagione in maglia azzurra.