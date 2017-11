. Iltorna in vetta alla classifica, a più uno sul Palermo, e deve ringraziare Camillo. A decidere il big match contro il, tabellino alla mano, è la magia del mancino di Marcianise. Uno che inè una sentenza, uno che inè un giocatore fuori categoria; uno che innon ha mai avuto la possibilità di calpestare un qualsiasi terreno di gioco. Cresciuto nel, è diventato grande tra. E ora, quella massima serie sempre sfiorata, se la vuole prendere sul campo.- Il mercato chiacchiera, fa rumore. E in tanti, a parole, si sono interessate al classe '90: il, ilquandosembrava a un passo dalla, ile illo scorso gennaio; e proprio per il mancato passaggio ai Pitagorici si è scatenata l'ira del suo agente, Enzo, che ha accusato Foschi, ds cesenate, di non aver mantenuto la promessa di farlo partire in caso di chiamata dalla A. Da professionista qual è, Ciano ha terminato la stagione cone mettendo la sua firma sulla salvezza bianconera; poi, a parametro zero, via, verso l'affamato Frosinone, dove concompone un tridente da sogno. Punto fermo dell'11 di Longo, è sempre partito titolare (esclusa la gara con l'Ascoli), confezionandoe realizzando 4 gol. Uno di questi pesante, pesantissimo, oggi, conto il@AngeTaglieri88