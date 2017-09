Simone Zaza è sicuramente l'attaccante del momento in Spagna ma non solo. La punta sotto contratto con il Valencia, dopo un inizio di stagione difficoltoso in virtù di un rapporto non eccelso con l'allenatore Marcelino, ha collezionato 4 gol nelle ultime due gare disputate mettendo a segno una tripletta da record in soli 8 minuti contro il Malaga e segnando il gol decisivo nella vittoria contro l'Athletic Bilbao.



MERITO DI CHIARA - La punta italiana ora potrebbe anche rientrare nei convocati di Giampiero Ventura in vista delle prossime partite che la Nazionale disputerà contro Macedonia e Albania. Ma a chi va il merito di questo cambiamento? Tutto è partito da una storia postata su instagram dalla bellissima e italianissima Chiara Biasi, fidanzata ormai storica di Zaza. Chiara aveva attaccato apertamente Marcelino chiedendo spazio per lui. Da allora è arrivata la svolta. E aspettando altri gol di Zaza vi facciamo vedere la splendida Chiara nella nostra gallery.