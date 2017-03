Come riporta Calcio e Finanza EURO 2016 è stato il Campionato Europeo con il migliore risultato in termini di vendite dal 2008. Un risultato particolarmente significativo se si considera che entrambe le maglie da gioco utilizzate dagli Azzurri durante le gare dell’Europeo, sia la divisa da casa che quella da trasferta, sono state lanciate nel 2015, che è stato il miglior anno in termini di commercializzazione tra quelli in cui non si disputano Europei e Mondiali. La quota delle vendite realizzate al di fuori dell’Italia è stata superiore all’80% (Francia e Stati Uniti sono stati i due mercati più proficui), riprova del significativo appeal che la Nazionale Italiana di calcio suscita in tutto il Mondo. “La costante e significativa crescita delle vendite conferma la qualità del lavoro di Puma e il miglioramento dell’offerta di prodotto, sia per quanto riguarda il design che per l’innovazione”, si legge nel comunicato della Figc. “Lo stile unico dei completi da gara e di tutto il merchandising non solo riflette l’identità delle Nazionali Italiane di calcio, ma fornisce anche un prezioso contribuito al successo nelle vendite. Non da ultimo, l’impegno congiunto di Figc e Puma e gli investimenti condivisi a favore di iniziative e campagne di marketing innovative – si conclude il comunicato – hanno aiutato ad elevare e diffondere l’immagine della Nazionale Italiana di calcio sia in Italia che all’estero”.