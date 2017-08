Nessuna dichiarazione, solo un applauso - da alcuni interpretato come un saluto -, replicato due volte, con foto ed emoticon. Il post su Facebook di Riyad Mahrez ha destato perplessità tra i tifosi del Leicester e non solo. I supporters delle Foxes temono che quello di ieri contro il Brighton sia stato davvero il match dell'addio per l'algerino. I tentennamenti sul mercato non sembrano condizionare Mahrez, anche ieri tra i migliori in campo nel match di Premier League. Un assist per il gol di Okazaki una prestazione da assoluto protagonista per l'esterno mancino classe 1991.







LA ROMA NON MOLLA - A fine gara l'allenatore del Leicester, Shakespeare, ha dichiarato: "Parlo regolarmente con Riyad. Non è complicata la questione: se non arrivano offerte che il club accetta, Mahrez rimane. Finchè continuerà a impegnarsi e a essere concentrato per me sarà sempre titolare: avete visto oggi di cosa è capace". Prestazione da assoluto leader, che non è passata inosservata agli occhi del direttore sportivo della Roma, Monchi. La società giallorossa non presenterà nuove offerte al Leicester: l'ultima proposta da 35 milioni di euro è quella decisiva, ora il ds capitolino aspetta uno sconto di fine mercato da parte delle Foxes.



VUOLE CAMBIARE ARIA - Riyad Mahrez ha apertamente dichiarato di voler partire ("Il club sa quella che è la mia intenzione, fino a quando vestirò la maglia delle Foxes darò il meglio, ma è chiaro che c'è ancora un mese di mercato e spero succeda qualcosa”), ora aspetta che il Leicester abbassi la propria richiesta, ancora ferma a 40 milioni di sterline. Il giocatore è pronto a forzare la mano per il trasferimento, ma l'ultima parola sarà quella del club inglese. Finora ha rispedito al mittente tutte le proposte della Roma, ma vista la mancanza di altre offerte, potrebbe presto abbassare le proprie richieste. Finché il mercato sarà aperto, la Roma presterà sempre grande attenzione alle vicende di casa Leicester. Mahrez resta sempre l'indiziato numero uno per sostituire Mohamed Salah. In secondo piano le candidature di Munir, Lucas Vazquez e Cuadrado.