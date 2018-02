Dopo il comunicato del Leicester arrivano anche le parole di Riyad Mahrez, che spiega: "Negli ultimi 10 giorni molte persone che sis ono spacciate per miei amici hanno parlato di me e di cose di cui non sanno nulla. Il Leicester è sempre stato a conoscenza di dove fossi sapeva i miei pensieri direttamente da me o dai miei consiglieri. Il mio obiettivo è sempre stato lo stesso e ho sempre dato il 100% quando ho giocato per il club, per i tifosi e per i miei compagni. Quando mi viene chiesto di essere parte della squadra del Leicester, state sicuri che darò tutto".