Riyad Mahrez non fa parte del gruppo impegnato nell'amichevole tra il Leicester e il MK Dons. L’algerino è sempre più vicino al trasferimento alla Roma. Oggi il direttore sportivo giallorosso Monchi ha dichiarato: "Mahrez? Non lavoro solo su un nome, è una cosa logica, abbiamo diverse possibilità. Il caso di Mahrez è diventato di dominio pubblico, altre no.Abbiamo fatto 2 offerte, la seconda è giusta e ci siamo fermati, valutiamo altre opzioni. Non esiste una percentuale, la trattativa va in porto o no. Mahrez è una delle opzioni, non l'unica. E' vero che potrebbe essere l'ultima offerta, stiamo valutando altre opzioni".