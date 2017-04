Il direttore sportivo del Milan, Rocco Maiorino, ha parlato a Premium Sport a pochi minuti dalla partita col Pescara: "Loro hanno lavorato per due settimane insieme. Ma il nostro obiettivo è quello di vincere questa gara e la prossima per poi giocarci al meglio lo scontro diretto per l'Europa contro l'Inter. L'obiettivo è il sorpasso nel derby? Noi ci proveremo, il nostro obiettivo è entrare in Europa, poi se davanti o dietro l'Inter lo vedremo. La gara in Nazionale ha aumentato il valore di Donnarumma? Il giocatore ha già un grandissimo valore, è una realtà e non è più una sorpresa. Per il bene del Milan è giusto pensare a un rinnovo in modo che possa restare al Milan per molti anni".



SU GALLIANI - "Come ha vissuto Galliani il via libera di Berlusconi per diventare presidente di Lega? Io lo vedo quotidianamente, è sempre molto tranquillo. Vive le gare in maniera tesa, sarà emozionato in questi giorni, è tutto un po’ strano, lui comunque è un grandissimo tifoso rossonero".