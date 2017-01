Nemanja Maksimovic potrebbe essere il nome a sorpresa per il centrocampo bianconero. Il serbo classe '95 dell'Astana, in scadenza a giugno, sta infatti cercando un club che gli possa permettere di fare il salto di qualità nel calcio che conta. E proprio la Juve sembra in corsa al fianco del Valencia per strapparlo alla concorrenza, a giugno o magari anche già a gennaio: le caratteristiche giuste le ha, le qualità anche ed è un under 21. Motivo che lo porterebbe a Torino senza intaccare la lista per il campionato.