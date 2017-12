L'argentino Emanuel Cecchini lascia il Malaga per passare in prestito fino al 30 giugno ai messicani del Club Leòn. Il centrocampista classe 1996 ha collezionato solo cinque presenze in Liga nella stagione in corso, nonostante il club spagnolo in estate abbia fatto di tutto per prelevarlo dal Banfield superando anche la concorrenza italiana. Cecchini infatti era finito nel mirino dell'Inter, che aveva intenzione di acquistarlo per poi girarlo in prestito al Genoa.