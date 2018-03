Giovanniha parlato ai microfoni di Calciomercato.com all' "Inaugurazione dell'Anno Sportivo Piemontese 2018" al Teatro Regio Foyer del Toro, in piazza Castello a Torino, nel quale verrà premiato il ds della Juve Giuseppe Marotta come sportivo Piemonte 2017:- "Non ci sono novità anche perché abbiamo finito di incontrarci 24 ore fa, c'è la volontà e il desiderio di capire se ci sono altri nominativi interessati, ora valuteremo. Rispetto al lavoro fatto precedentemente abbiamo giustamente dato riscontro ai tre soggetti che avevamo individuato"- "Micciché è l'uomo giusto, per lui consensi unanimi. Le reazioni che ho captato sono estremamente positive, poi ci possono essere delle interpretazioni varie. La persona è di livello, il curriculum che ha parla per lui: è un uomo di sport che darebbe valore aggiunto, è trasversalissimo. Mi sembra la figura giusta"."Il paesaggio in questi giorni qui è lo stesso"