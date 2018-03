Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato dei diritti tv delle prossime stagioni: "Una cena domani con Mediapro? L'ho letto sui giornali, ma non ne so niente, non mi ha invitato nessuno. Sono il commissario della Lega e non so proprio di cosa stiamo parlando. Ognuno a livello individuale è padrone di fare quel che vuole, ma oggi c'è un discorso tecnico, giuridico, formale, quindi secondo me non ha senso fare questo incontro. Un giro previsto da tempo. Sarò a Pavia per un'iniziativa universitaria, incontrerò i genitori di Davide Astori, poi la mamma di Yara Gambirasio, una fondazione alla quale sono molto legato. Poi andrò a vedere le gare di pattinaggio, abbiamo un Mondiale in casa. Nella mia agenda domani non è previsto nulla con la Lega".