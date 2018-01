Con queste parole il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha risposto a chi chiedeva quanto potesse durare il commissariamento della Federcalcio, come si legge su Repubblica.it:



"Non ci sottrarremo agli impegni e al lavoro, ma non capisco onestamente chi fa pronostici sulla durata del commissariamento: qui c'è da riscrivere proprio le regole, altrimenti c'è il rischio di eleggere un presidente con il 50,1 per cento senza però risolvere i problemi".



"Ho letto le opinioni della vostra categoria sulla possibile durata temporale. Io questo ragionamento non l'ho fatto, perché secondo me bisogna utilizzare tutto il tempo che serve per fare le cose bene. C'è un discorso di fondo che riguarda statuto e regolamento, il tema è abbastanza complesso".