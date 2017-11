Consentire agli abbonati di curva Nord, settore squalificato per razzismo, l'accesso ad altri settori dell'Olimpico anche per Lazio-Udinese di domani "non mi sembra una mossa di distensione. Fermo restando che con la giustizia sportiva aspettiamo di capire chi ha ragione". Lo dice il n. del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla scelta della Lazio di proseguire nell'iniziativa a favore dei propri tifosi. "Ad oggi non è mai successo e suona come un'anomalia - ha però precisato il presidente del Coni -. "L'Osservatorio ha scritto a tutti gli interlocutori, anche noi. Ma il Coni è solo l'affittacamere, concede l'uso alle società sportive con tutte le responsabilità che ne derivano. E' una partita tutta interna alla Figc, mi sembra che si stia giocando in punta di diritto anche con la giustizia sportiva".