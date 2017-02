Giovanni Malagò ha parlato, stando a quanto riportato dall'Ansa, del derby di Coppa Italia: ''Lazio-Roma alle 15? Lo dico con franchezza: c'è un tema d'immagine e di audience televisivo, un contratto con la Rai da rispettare e poi la gente lavora. Io allo stadio? A quell'ora lavoro, come tutti i giorni. Lo dico egoisticamente, quando ci sono partite all'Olimpico, anche se non sono di grande livello l'area si paralizza; non è giusto ma ci dobbiamo adeguare alle norme di sicurezza pubblica. Per eliminare le barriere saranno fondamentali i ruoli del ministro dell'Interno e quello del capo della polizia nella riunione prevista per martedì prossimo. Similitudini fra la vicenda della candidatura olimpica per il 2024 e quella dello stadio della Roma? No, e mi auguro che non ci sia lo stesso risultato finale. Sapete perfettamente che noi non abbiamo mai potuto spiegare il nostro dossier nel dettaglio perché non c'è mai stato un incontro, da parte del Campidoglio c'è sempre stato un rifiuto netto, qui c'è dialogo e confronto poi gli aspetti tecnici non posso certo valutarli io. Tifiamo affinché si possa fare lo stadio della Roma come quello della Lazio. Ieri sera sembrava che la cosa fosse tramontata, ma mi pare che ci sia ancora una partita da giocare. Ogni persona è in grado di giudicare gli aspetti di questa telenovela''.