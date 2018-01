Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato nel corso di una conferenza indetta sul tema delle elezioni Figc in programma lunedì: "Ho da poco parlato in conference call con Gravina, Sibilia e Tommasi. Si è creata una situazione di totale incertezza per ció che riguarda l'assemblea elettorale. Confermo che l'assemblea è legittimamente convocata e il CONI non ha potere nell'impedire lo svolgimento. Non si può non tener conto di tre fattori oggettivamente inequivocabili: in primo luogo l'incertezza nel voto, nessuno è in grado di avere una maggioranza importante ed era una condizione indispensabile per nuovo corso in Figc. Poi, nessuno può garantire che una volta eletto abbia poi la maggioranza in consiglio federale: un'ipotesi anch'essa possibile. Infine, c'è da considerare il perdurare dello stallo della Lega di Serie A. La mia proposta era di fermare tutto e rimandare di 90 giorni le elezioni, affinché non si celebrino lunedì, come auspica il 90% degli italiani. Improbabile che se ne ritiri uno e che vadano in due alle elezioni".