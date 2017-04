La Sampdoria, in questa stagione, ha stupito tutti. Nel mondo del calcio, ma più in generale pure in quello dello sport. Ne è una testimonianza la stima che Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha espresso nei confronti del club blucerchiato ai microfoni di Antenna Blu: "Per una questione anche di famiglia, visto che mio padre fu vicepresidente della Roma, sono tifoso giallorosso, ma sono una persona onesta intellettualmente e mai e poi mai favorirei una squadra" racconta la massima carica del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. "In un derby premiai la Lazio e bisogna accettare i risultati con grande sportività. Sono un appassionato di calcio, della Sampdoria parlavo poco tempo fa con il mio amico Antonio Romei, persona che stimo molto, ed è una squadra che sta facendo molto bene. Sinceramente ha vinto partite inaspettatamente e ne ha perso altre in cui ha giocato molto bene e avrebbe meritato di più, insomma dimostra che la palla è rotonda” riporta Sampdorianews.net.



Malagò ha avuto parole importanti anche per il progetto di Casa Samp, finanziato dal Credito Sportivo e sostenuto proprio dal Coni: “Apprezzo moltissimo il progetto intrapreso tre anni fa sui giovani e sulla realizzazione del centro sportivo, quello è il futuro, creare una casa per il proprio Settore Giovanile. La Samp ha presentato un business plan che è stato approvato - conclude Malagò - non solo condivido questo tipo di progetto, ma lo appoggio moltissimo”.