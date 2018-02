Il commissario straordinario della Lega Serie A Giovanni Malagò ha parlato a margine dell'assemblea: "Erano presenti tutte le società, nessuna esclusa, qualcuna rappresentata da delegati. Li rivedrò questa sera a cena. Incontro costruttivo e molto propositivo, dai toni cordiali. Ho raccontato la genesi di questo commissariamento e la scelta di Bernardo Corradi e fatto considerazioni su come procedere. Non ho intenzione di convocare un'assemblea formale finché non ci sarà la certezza e la convinzione di trovare soluzioni ai temi principali all'ordine del giorno: statuto e governance con relativi nomi. Ci sarà una nuova assemblea informale il 5 alle ore 15, con l'obiettivo di convocare un'assemblea vera e proprio per lunedì 19. Questa è la sintesi del tutto. Sensazioni di apertura? Le ho percepite. Presidente? Ho una mia idea, ma devo parlare con il diretto interessato. Ho proposto Gaetano Miccichè, uomo di sport, di spessore, non so se è disponibile ad accettare. C'è stato un consenso unanime. Il consigliere indipendente potrebbe essere una donna di sport o un appartenente alla categoria di Bernardo Corradi, ovvero un calciatore. Sull'antitrust ci sarà un incontro informale, non ci sono criticità. Nicoletti è il playmaker dell'operazione".