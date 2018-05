Il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha parlato in occasione della visita di Milan e Juventus al Quirinale alla vigilia della finale di Coppa Italia: "Siamo molto felici e orgogliosi di essere qui oggi nel rispetto di una tradizione che da diversi anni identifica la Coppa Italia come la coppa del presidente della Repubblica italiana. Questa identificazione è ancora più forte con il luogo dove si celebra, che è lo stadio Olimpico, che ricorda il luogo dove nel 1960 ci son stati gli storici giochi olimpici di Roma. La formula ha una grande valenza sportiva, con due tifoserie che rappresentano maggiormente l'opinione pubblica. Che sia una festa dello sport. Io so quanto il presidente Mattarella sia impegnato in questi giorni in questioni molto più importanti, speriamo di averla piacevolmente distratta in questi minuti. Il mio ultimo pensiero va agli arbitri, al presidente Nicchi, a Rizzoli e all'arbitro Damato".