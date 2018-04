Il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, ha parlato in vista delle ultime quattro partite del campionato: "Giocare le ultime gare in contemporanea? Sarebbe giusto, ma se le squadre hanno stabilito determinate regole a inizio stagione e quelle regole sono state accettate con le tv, che sono la loro massima fonte di introito, poi non è corretto cambiare in corsa. Non ho nulla in contrario, ma le parti d'accordo per correttezza devono essere due".Lo ha detto in vista delle ultime 4 partite di campionato con titoli e obiettivi ancora tutti da assegnare. Sull'argomento è intervenuto anche il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, secondo il quale "questo è un discorso da affrontare in Lega - ha precisato ai microfoni Rai - sarebbe giusto anche perché è stato tormentone per tutta la stagione. Alla fine però il calcio si gioca sul campo e al di là della contemporaneità si deve dare tutto in campo fino in fondo".