Giovanni Malagò interviene sul caso Muntari, il centrocampista del Pescara squalificato per aver lasciato il campo in seguito dei cori razzisti arrivati dagli spalti dello stadio Sant'Elia di Cagliari. Il presidente del Coni ha dichiarato a margine della presentazione del Csio Piazza di Siena: "Questo caso deve fare giurisprudenza per cambiare una norma non giusta, io posso forzare la mano facendo moral suasion e chiedere buonsenso. E' un classico caso all'italiana, un caso da studiare all'università per quanto è assurdo. Le regole dicono che se un giocatore lascia il campo va squalificato, poi c'è un'interpretazione del giudice sportivo. Forse quelle regole andrebbero cambiate: se un giocatore ritiene che l'arbitro non stia facendo il suo dovere nel fermare la partita, ci manca solo la beffa oltre al danno. Il caso di Muntari è molto diverso rispetto a quello di Boateng: quella era un'amichevole, questa una gara di Serie A".