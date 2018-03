Intervistato da Sky Sports Germany, l'esterno del Bordeaux Malcom ha parlato del proprio futuro: "Voglio un club d'elite in Europa, vincere la Champions League e giocare per la Seleçao. Quando giocherò per un grande club, le mie possibilità di farlo aumenteranno. Voglio ringraziare il Bordeaux per tutto, ora voglio finire al meglio la stagione, poi parlerò con il mio agente e la mia famiglia e insieme prenderemo una decisione. Sto imparando l'inglese, perché è la lingua più importante del mondo. Ovunque tu sia, te la cavi con l'inglese". Sulle tracce di Malcom ci sono Bayern Monaco, Arsenal e Tottenham.