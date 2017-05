Intervenuto a Sky Sport nel corso di un evento nel centro di Milano, l'ex capitano rossonero Paolo Maldini ha parlato di un possibile rientro in futuro nella dirigenza del Milan: "Non è realistico, ho preso una decisione e credo sia giusta e ponderata. Si parla di ottobre, il closing si è fatto un mese fa e i miei dubbi rimangono, anche se resta l'amore per questa squadra e la tristezza per l'era Berlusconi che finisce. Ha portato tifosi e giocatori a esperienze incredibili, in vetta al mondo: c'è la speranza che il Milan possa tornare più o meno a quei livelli lì.



Chiudo la porta? No, c'è stato un incontro e non è andato a buon fine. Io non è che sia ingombrante, ho avuto la fortuna di poter esprimere sempre il mio pensiero senza essere legato a nulla che mi facesse cambiare idea. L'indipendenza di pensiero è la cosa che ho ottenuto in carriera e che più mi ha dato soddisfazioni.



Noi bandiere scomode? A fine carriera siamo certamente ingombranti, il tuo futuro deve coincidere con quello della società e non sempre succede. Per quanto mi riguarda non ho avuto problemi in questo senso, sono stato titolare fino all'ultima partita con la Fiorentina. Totti? Prima o poi bisogna prepararsi a quel giorno, non si può andare avanti a oltranza: io non avrei mai accettato di andare avanti restando in panchina.



Più forte la difesa di questa Juve o del mio Milan? Io devo per forza scegliere i miei non perché sono i miei amici ho grande rispetto per i difensori della Juve ma i miei compagni hanno fatto per anni la fortuna del Milan come quelli della Juve. Fare paragoni tra le vere ere è difficile, ma Buffon è il portiere più forte di sempre, per longevità e per quanto fa ancora in campo. La Juventus è la squadra che si difende meglio in Europa, loro hanno puntato, come aveva fatto il Milan, su un gruppo di italiani che hanno fatto la differenza".