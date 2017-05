Lunga intervista concessa da Paolo Maldini a "Team Duga" su RMC Sport, nella quale l'ex difensore ha parlato del mancato ritorno al Milan: "Come mai non sono al Milan? Non lo so: sono stato vicino al ritorno, sia con Berlusconi, sia con i cinesi. Ho parlato con la nuova proprietà ma avevo troppo dubbi sul progetto e sul ruolo proposto".



PSG - "Ho parlato col presidente Nasser (Al Khelaifi, ndr) più volte, sono andato a vedere qualche partita, ma non si è fatto niente. Vediamo, io sono pronto ad ascoltare: basta che non sia un club italiano. È normale sia così per la mia storia col Milan".



VERRATTI - "Marco è un giocatore che vorrei avere sempre con me, gioca come Pirlo: corto, lungo, non è impressionante fisicamente ma si fa sentire. Non soffre la pressione e vuole sempre il pallone, prende dei rischi, gioca, lo amo. E' un giocatore che prenderei se fossi Barcellona o Inter e lo vorrei per rifare il mio centrocampo. E' un giocatore, per come vedo io il calcio, sul quale scommettere, da cercare".



DONNARUMMA - "Uno così nasce ogni 20 anni, di lui se ne parla da quando ha 12 anni: è un talento puro. Mi piace anche Belotti".



GOURCUFF - "Non è andato bene per niente, ha iniziato bene ma non si è integrato bene. Ha avuto grandi difficoltà e non si è adattato alla nostra maniera di lavorare e vivere, senza imparare la nostra lingua. Succede che ogni tanto un giocatore che arriva da altri paesi non riesca a integrarsi con la mentalità di un grande club come il Milan".



RIMPIANTI - "Potevo firmare col Chelsea ed il Real, ma volevo sempre vincere col Milan, anche dopo le sconfitte. Ho vinto tanto ma anche perso tanto, sopratutto in Nazionale, e ho sempre visto il Real come squadra che si avvicinasse di più al Milan: se avessi voluto cambiare squadra un giorno avrei pensato solo al Real Madrid".