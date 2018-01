"Quando il Milan tornerà grande? Non ne ho assolutamente idea". Ecco un'anticipazione dell'intervista di Paolo Maldini a "Mangia come Parli", in onda sabato 27 gennaio alle 11 su Radio 24. L'ex capitano rossonero critica le mosse della nuova proprietà cinese, ma non lesina una frecciata anche all'ex presidente Silvio Berlusconi e alla precedente dirigenza: "Mi sembra che le premesse di questo nuovo progetto per ora non siano molto promettenti e quindi purtroppo bisogna aspettare. Questa cosa è partita già col Milan di Berlusconi, non è un problema solo della nuova dirigenza, il problema è che più si aspetta più la vetta è lontana e più anni ci metti a raggiungerla. Poi la cultura che avevi la perdi e gli investimenti che devi fare ogni anno si raddoppiano. Secondo me cinque anni fa, sei anni fa il Milan era lì tra le prime cinque in Europa, piano piano vai giù e gli investimenti che avresti dovuto fare allora, adesso sono decuplicati".