Partito dalla panchina nella sfida con il Bournemouth, Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, ha contribuito al 2-1 finale che ha dato la vittoria ai Citizens. Al gol di Sterling, c'è stato una piccola invasione di campo da parte dei tifosi del club allenato da Guardiola per festeggiare insieme ai propri beniamini. E qui qualcosa non è andato per il verso giusto. Infatti, il Kun è finito sotto l'indagine della polizia perché uno steward ha affermato di essere stato colpito dal numero 10 argentino.



L'ex Atletico Madrid, insieme a Mendy, si era avvicinato a un gruppo di steward che aveva bloccato un tifoso: il giocatore è stato spintonato via, e sui social giro un video in cui Aguero alza un braccio verso uno steward.