Josep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha così commentato in sala stampa la roboante sconfitta per 4-0 patita sul campo dell'Everton: "Nei momenti difficili è fondamentale rimanere uniti, ed ho detto ai giocatori di essere positivi. Stiamo provando ad andare oltre. Naturalmente possiamo fare di meglio: adesso abbiamo una settimana intera per pensare a come poter fare per battere il Tottenham".